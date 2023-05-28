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مواقيت الصلاة الإثنين 9 ذو القعدة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
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مواقيت الصلاة الإثنين 9 ذو القعدة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة الإثنين 9 ذو القعدة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة الإثنين 9 ذو القعدة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
٠١:٥٩:١١ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 9 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 29 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:03 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 9 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

 

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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 9 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:12

المدينة – 4:04

الرياض – 3:35

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:58

المدينة – 7:05

الرياض – 6:37

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:28

المدينة – 8:35

الرياض – 8:07

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