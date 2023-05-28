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بعد انتظار دام 19 عاما.. مفاجأة سارة لمليون شخص بالخبر

بعد انتظار دام 19 عاما.. مفاجأة سارة لمليون شخص بالخبر

بعد انتظار دام 19 عاما.. مفاجأة سارة لمليون شخص بالخبر
١٢:٠٣:٥٣ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الفرح والاستبشار بين المواطنين والمقيمين، والتي جاءت بعد مرور 19 عاما على بدء إنشاء مستشفى الخبر المركزي.

إنشاء مستشفى الخبر المركزي:

جاء هذا بعد توقيع اتفاقية استئناف الأعمال بالمشروع بين وزارة الصحة والشركة المنفذة بمباركة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا المشروع في حال إنجازه وافتتاح أعماله ليعالج الكثير من الإشكاليات الصحية التي تواجه سكان محافظة الخبر، في ظل وجود مستشفى حكومي وحيد يخدم المرضى والمراجعين وهو مستشفى الملك فهد الجامعي.

تعثر المشروع طيلة 30 عاما:

وقد دار الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، حول مستشفى الخبر الحكومي، طوال العقود الماضية التي بدأت بإعلان فكرة إنشائه قبل 34 عاما.

ويعتبر إنشاء مستشفى الخبر أقدم مشروع صحي متعثر واكبه 6 وزراء للصحة، دون حلول واضحة لإنهائه وتحقيق حلم ما يقارب مليون شخص من المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وبحسب ” صحيفة اليوم” كان آخر تصريح ورد من إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية قبل سنتين بالانتهاء من إنجاز نسبة 60% من كافة الأعمال.

وترددت توقعات تشغيل المستشفى خلال هذا العام 2023م، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، في ظل تخصيص وزارة الصحة له ميزانيات متعددة، وتعديل سعته السريرية عدة مرات.

مستشفى الخبر المركزي:

وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت مستشفى الخبر الحكومي قبل 19 عامًا، ويتضمن المشروع برجا للولادة والأطفال بسعة 300 سرير.
وأُضيف إلى حرم مستشفى الخبر العام سعة 200 سرير لتصبح السعة السريرية الإجمالية للمجمع 500 سرير.

فيما تمت إضافة البرج إلى المستشفى بميزانية عام 1431هـ/‏ 1432هـ، لخدمة النساء والأطفال.

وأيضا يحتوي على عيادات، إضافة إلى غرف للولادة والأشعة التخصصية لأقسام النساء والأطفال.

فيما سيتم الربط بين البرج الرئيسي لمستشفى الخبر العام، ومباني العيادات الشاملة، والإسعاف الذي يخدم المجمع بأكمله.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخُبر مستشفى الخبر المركزي وزارة الصحة السعودية

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