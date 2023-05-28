نظام طبي إلكتروني في مستشفى الملك فهد الجامعي لتحسين تجربة المراجعين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فهد الجامعي عن تطبيق نظام طبي إلكتروني جديد لتحسين تجربة المراجعين في ‎مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

من جانبه، ذكر رئيس المستشفى أن النظام الجديد يأتي في إطار عمليات التطوير المستمرة، حسب “اليوم”.

الأعلى تمكينا

وفي وقت سابق، أظهرت احصائيات مركز ⁧‫التطوع الصحي، تقدم تجمع الرياض الصحي الأول على تجمعات العاصمة الصحية باعتباره الأعلى تمكيناً للمتطوعين للعام 2022 م.

قيمة اقتصادية 57 مليونا

وجاء التجمع الأول ضمن أعلى خمس جهات على مستوى قطاعات وزارة الصحة في أنحاء المملكة، حيث بلغ عدد المتطوعين الممكنين 13 ألف و437 متطوعا، بعدد 648 ألفا و680 ساعة تطوعية، محققاً قيمة اقتصادية بديلة بمجموع 56 مليونا و666 ألفا و498 ريالا، حسب “الرياض”.

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إيجاد بيئة محفزة

وأكد تجمع الرياض الصحي الأول حرصه على توفير ممكنات العمل التطوعي، بما فيها إيجاد بيئة محفزة وآمنة تساعد أفراد المجتمع على تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة مجتمعهم، وتمكينهم كداعم رئيس في مساندة العاملين في القطاع الصحي.

الوصول إلى مليون متطوع

ويعمل التجمع على إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وعقد ورش عمل ومحاضرات توعوية، لتحقيق ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم؛ ليكون ضمن نهج مجود يحفز على التبني المجتمعي والتنظيم والتمكين ،وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة بنهاية عام 2030م.

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