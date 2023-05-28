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خادم الحرمين وولي العهد يهنّئان الرئيس التركي لانتخابه لفترة رئاسية جديدة
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خادم الحرمين وولي العهد يهنّئان الرئيس التركي لانتخابه لفترة رئاسية جديدة

خادم الحرمين وولي العهد يهنّئان الرئيس التركي لانتخابه لفترة رئاسية جديدة

خادم الحرمين وولي العهد يهنّئان الرئيس التركي لانتخابه لفترة رئاسية جديدة
١١:٢٣:١٥ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

 هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

فوز أردوغان:

وكانت هيئة الانتخابات التركية قد أعلنت فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، مضيفة أن  أردوغان حصل على 52% وكليجدار أوغلو حصل على  47% من الأصوات.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين، فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.

وفي وقت سابق أكد الرئيس التركي أردوغان، اليوم الأحد، فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان، مخاطبا حشودا من أنصاره أمام منزله في إسطنبول “أشكر الذين نقلوا إلينا مرة أخرى مسؤولية حكم تركيا للسنوات الخمس القادمة”.

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الكلمات الدلالية:
أردوغان الانتخابات التركية خادم الحرمين فترة رئاسية جديدة ولي العهد

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