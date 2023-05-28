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علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب
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علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب

علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب

علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب
١٢:١١:٠٧ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد أطباء، ارتفاعا غامضا في حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا الأمر الذي أثار مخاوف في الأوساط الطبية الأمريكية.

ميكروبات الأمعاء

وجرى اكتشاف حالات الإصابة بالسرطان بين الشباب الأصحاء الذين يمارسون الرياضة بانتظام ويراقبون نظامهم الغذائي، حسب “القبس”.

وقال أطباء في جامعة جورج تاون بواشنطن، إن الزيادة الطفيفة يمكن ربطها بالتغيرات في ميكروبات أمعاء الشباب، وفق ما ذكرته “ديلي ميل” البريطانية.

تسبب التهابات

ووجد الأطباء أن الأورام المأخوذة من المرضى الأصغر سنًا كانت أكثر عرضة لاحتواء فطر يسمى Cladosporium sp، عند مقارنتها بالمرضى الأكبر سنًا.

وتوجد الفطريات في بعض الأحيان فقط في الأمعاء البشرية، حيث يُشتبه في أنها غازية لا تساعد في الهضم، ومن المعروف أيضًا أن الفطريات تسبب التهابات في الجلد والأظافر.

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أكثر الأنواع شيوعا

ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، وهي تتزايد بين الشباب.

ويتم تشخيص حوالي 153 ألف أمريكي بسرطان القولون والمستقيم كل عام، منهم 19550 تحت سن الخمسين.

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