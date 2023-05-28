إصدار ختم خاص تزامنا مع انطلاق المهمة العلمية الوطنية نحو الفضاء

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء – ختماً خاصًّا تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء”،وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

المطارات المتاحة

وسيتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة “السعودية نحو الفضاء”؛لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية وفي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

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الكشف عن الاستعدادات النهائية لرحلة رواد الفضاء من المملكة

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، استقبل، رواد الفضاء، ريانة برناوي، وعلي القرني، ومريم فردوس، وعلي الغامدي.

وجاء ذلك قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية.

أول رائدة فضاء عربية

وتضم الرحلة على متنها أول رائدة فضاء من المملكة وعربية مسلمة، ريانة برناوي، وعلي القرني، والذي يعد أيضاً أول رائد فضاء من المملكة يصل إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المزمع انطلاقها شهر مايو المقبل.

تهنئة ولي العهد

وهنأ سمو ولي العهد رواد الفضاء على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، منوهًا بدور قطاع الفضاء كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دولياً، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية.

وأكد سمو ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء على أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية.