الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
١١:٣١:٠٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة (الثانوية) فأعلى، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

السكرتير التنفيذي.

أخصائي رياضي أول.

مدير تحليل الأعمال.

مندوب خدمات الصيدلة.

سائق.

مشرف كبير.

اختصاصي مطالبات.

والمزيد …

عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وظائف السعودية وظائف شاغرة

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