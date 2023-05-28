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خلال 24 ساعة.. الزلزال الرابع في هذه الدول

خلال 24 ساعة.. الزلزال الرابع في هذه الدول

خلال 24 ساعة.. الزلزال الرابع في هذه الدول
١٠:٣١:٠٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

خلال 24 ساعة ضربت عدة زلازل عددا من البلدان والتي تجاوزت في أحدها 6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال كولومبيا:

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات اليوم الأحد، شمال شرق كولومبيا ووسطها، بما في ذلك العاصمة بوغوتا، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن، بحسب السلطات.

وحدث الزلزال الذي مركزه في مدينة لوس سانتوس، على عمق 152 كيلومتراً، على ما ذكرت وكالة الخدمات الجيولوجية الكولومبية.

زلزال بابوا غينيا الجديدة:

بينما ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة .

ونقلت وكالة بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 42 كيلومتراً غربي مدينة كيمبي، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال أفغانستان:

فيما ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة “فايز آباد”، عاصمة ولاية “بدخشان” في أفغانستان.

وأفاد المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، نقلاً عن وكالة الأنباء الأفغانية “خاما برس” اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد 36 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة “جورم” بالولاية.

وشعر بالزلزال سكان المنطقة، بما في ذلك باكستان والهند وجنوب طاجيكستان .

وكان زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب في وقت سابق ولاية “بدخشان” الأفغانية .

زلزال بقوة 6 ريختر في باكستان:

كما ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو متراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير.

وقبل شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة باكستان وبعض المناطق في الهند وأفغانستان أيضاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي.

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زلزال أفغانستان زلزال بابوا غينيا الجديدة زلزال بقوة 6 ريختر في باكستان زلزال كولومبيا

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