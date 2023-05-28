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احتجاز شخص داخل مركبة في مجرى السيل بالطائف والدفاع المدني يتدخل

احتجاز شخص داخل مركبة في مجرى السيل بالطائف والدفاع المدني يتدخل

احتجاز شخص داخل مركبة في مجرى السيل بالطائف والدفاع المدني يتدخل
١٠:٣٤:٢٦ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بالطائف، اليوم الأحد، احتجاز شخص داخل مركبة، احتجزت بسبب السيل، في الطائف، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الأمن العام.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من  الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة على منطقة مكة

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وتشمل هذه الحالة الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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أمطار ورياح على منطقة الرياض

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وأضاف أن ذلك يشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية..

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