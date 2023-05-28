توقعات بأمطار غزيرة على المدينة المنورة وتبوك حتى الثلاثاء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تستمر حتى يوم الثلاثاء الساعة 12 صباحًا.

كذلك أصدر المركز، تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى يوم الثلاثاء الساعة 12 صباحًا.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

يذكر أنه هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة شمال مكة المكرمة، وتساقط كثيف للبرد شرق الطائف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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