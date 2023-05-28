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مواطن يسبح مع “حوت العنبر”.. لن تصدق ما حدث؟ (فيديو)

مواطن يسبح مع “حوت العنبر”.. لن تصدق ما حدث؟ (فيديو)

مواطن يسبح مع “حوت العنبر”.. لن تصدق ما حدث؟ (فيديو)
٠١:٣٤:٥٠ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشر مواطن شاب مقطع فيديو، وثق فيه قيامه بالسباحة مع حوت العنبر، مؤكدا بأنها أحسن تجربة في حياته.

شاب يسبح مع حوت العنبر:

وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو الذي قام بنشره : “نحنا الآن في قلب المحيط الهندي، بننزل الآن مع حوت العنبر، ونشوف هو فعلا مفترس ولا لا”.

وأضاف في حديثه: ” العمق كان أكثر من 1000 متر، وأول ما نزلت استقبلني هذا الحوت الضخم”.

وتابع قائلا: ” فجأة طلع لي العائلة “الذكر والأنثى وحوت صغير”، لافتا إلى أن الحيتان لم تحاول أن تهجم عليه.

كما نوه أن حوت العنبر ثاني أكبر مخلوق على وجه الأرض، ويصل طوله إلى أكثر من 20 متر ويأكل أكثر من 2 طن طعام في اليوم.

حوت العنبر:

وعتبر حوت العنبر أكبر الحيوانات التي تملك أسنانًا في العالم حيث يصل طول الذكور منها الى 19 مترًا.

بينما يصل طول الإناث إلى 12 مترًا، ولا يمكن للعلماء قياس أوزان هذه المخلوقات العملاقة بشكلٍ دقيقٍ.

لكن أوزان الذكور والإناث البالغة قد تصل لعشرات الأطنان حيث تمكن العلماء من أخذ قياساتٍ دقيقةٍ لزوجٍ من حيتان العنبر التي جرفت نحو الشاطئ في هولندا عام 1937.

وبلغ حينها وزن واحد من الحيتان ما يقرب من 39 طنًّا، والآخر الأكبر حجمًا 53 طنًا.

 

 

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