رقم صادم عن الشهادات العلمية المزورة بدولة خليجية

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أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت “نزاهة”، تقريرها الثالث لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الشهادات العلمية المزورة

وتضمن التقرير، أن إجمالي عدد الشهادات العلمية المزورة التي ضبطت منذ صدور آلية مكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية من قبل وزارة التعليم العالي بلغت 45 شهادة.

كما سجل العام الماضي شهادتين فقط، في حين كانت النسبة الأعلى من حالات التزوير في عام 2019 الذي سجل 28 حالة تزوير، حسب “القبس”.

استراتيجية الكويت

وفي ما يتعلق بإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أشارت نزاهة إلى أن هناك تأخراً في تحقيق نسب الإنجاز المستهدفة في 3 محاور رئيسية من أصل 4 خاصة بالمبادرات المطروحة، لافتة إلى 4 تحديات رئيسية تعوق تنفيذ البنود الخاصة بها.

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إهدار المال العام

وقالت الهيئة في تقريرها إن 15 من البلاغات المتلقاة العام الماضي خاصة بهدر المال العام، و10 لجرائم تزوير و4 تسهيل الإستيلاء على المال العام وواحداً لكل من مخالفة مالية، رشوة، تهرب وضرار بالمال العام، تربح وكسب غير مشروع.

كما قدم للهيئة العام الماضي 12 طلباً لتوفير الحماية بعد تقديم بلاغات شبهات فساد، في حين بلغ اجمالي عدد طلبات الحماية منذ 7 سنوات 43 طلبا.

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