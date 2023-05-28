بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض ارتجاع المريء

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بعضاً من أعراض التهاب المريء.

أعراض ارتجاع المريء

وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن الأعراض تشمل التهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن، وكحة مزمنة وبلغم وتغير وبحة في الصوت وألم في الحلق”.

وأضاف عبدالله الذيابي أن الأعراض تشمل أيضا الربو ومشاكل النفس، ويؤثر على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي”.

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وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يُنصح بإيقاف أدوية الحموضة (فقط مضادات البروتون) مدة 2-4 أسابيع قبل منظار الجهاز الهضمي العلوي لتشخيص ارتجاع المريء”.

9 أعراض يجب مراقتبها لدى الطفل:

ويؤكد أطباء الأطفال على أهمية مراقبة الأطفال، لاسيما بعض الأعراض لارتجاع المريء ومنها السعال وفقدان الوزن، والتي تؤثر على صحة الطفل.

1- السعال بقوة ووجود حشرجة

2- فقدان الوزن

3- المغص المستمر

4- اضطرابات في النوم

5- التهابات متكررة في الأذن

6- البكاء المتواصل نتيجة ألم

7- التقيؤ بعد الرضاعة

8- يبدو وهو يمضغ طوال الوقت

9- عدم الشعور بالراحة عند الاستلقاء

وتابع أنه عند ظهور أي من هذه الأعراض أو اجتماع بعضها، يجب التوجه فورا لاستشارة الطبيب،واتباع تعليماته بشكل صارم، وهناك بروتوكولات متعارف عليها لعلاج هذه الحالات، حسب الموقع المتخصص.

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