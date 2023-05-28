أهم 10.. أسعار الأضاحي ومصير الدعم السكني للمستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

بيان من “الزكاة والضريبة” حول الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنافذ الجوية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة.. المزيد هنا

احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

كشفت منصة “إحسان” عن 8 خطوات يجب اتباعها لحجز أضحية العيد إلكترونيا.. المزيد هنا

هذه الأيام.. توقعات بحالة مناخية غير اعتيادية تؤثر على أنحاء المملكة

توقع خبراء الطقس، أن تتأثر العديد من المناطق في المملكة خلال الأسبوع الحالي بتقلبات جوية غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام.. المزيد هنا

عاجل.. تفاوت في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة.. و14 نقطة بيع بالرياض

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، والبعض يبدأ في الشراء مبكرًا؛ حيث تكون الأسعار أقل كثيرًا عن غيرها.. المزيد هنا

السجن 28 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم متهمَيْن بالاحتيال المالي

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.. المزيد هنا

استعدادات مكثفة.. انطلاق الاختبارات الشفوية لطلاب التعليم العام في هذا الموعد

في مختلف مناطق المملكة، بدأت إدارات المدارس استعدادات مكثفة ووضع خطط تنفيذية للاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات وفق الأدلة المعتمدة.. المزيد هنا

تنويه بشأن مصير الدعم السكني للمستفيدين

أعلن برنامج سكني استمرار الدعم السكني المقدم للمستفيدين عبر مجموعة من الباقات التمويلية.. المزيد هنا

بيان سعودي أميركي: وجود انتهاكات من قبل الأطراف السودانية أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية

صدر عن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بيان فيما يلي نصه.. المزيد هنا

الحالة مؤهل ويشكو عدم وصول الدعم.. حساب المواطن يعلق

أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو، ويمكن للمستفيد التأكد.. المزيد هنا

بعد 3 أيام.. إلزام جديد للمنشآت التجارية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إلزام المنشآت التجارية بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين في 40 نشاطًا تجاريًا، بداية من أول يونيو المقبل.. المزيد هنا

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