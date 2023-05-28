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مزايا ومكافآت مجزية.. معهد تقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف
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مزايا ومكافآت مجزية.. معهد تقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

مزايا ومكافآت مجزية.. معهد تقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

مزايا ومكافآت مجزية.. معهد تقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف
٠٩:٤٦:٤٩ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن بدء التقديم على (برنامج مهندسين المستقبل) المنتهي بالتوظيف للرجال والنساء مع شركة نوماك وهي أول شركة وطنية للتشغيل والصيانة في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

– حديثي التخرج من المهندسين

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل أو حاصلة على درجة لا تقل عن 65% في امتحان القدرات.
– غير حاصل أو حاصلة على أي دعم مالي صندوق الموارد البشرية.
– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
– ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 28 عام.
– أن يكون حاصل أو حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسية (ميكانيكا – كهرباء – كيميائي).

المزايا:

– التدريب النظري 6 أشهر والتدريب التطبيقي 6 أشهر.
– مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
– توقيع عقد عمل من اول يوم في التدريب.
– شهادة معتمدة.

مدن العمل:

– الرياض
– مكة المكرمة
– جدة
– رابغ
– القصيم
– الدمام
– الجوف

نبذة عن البرنامج:

برنامج مهندسين المستقبل يقدم تدريب عالي الجودة يساهم صقل مهاراتك العملية مع شركة نوماك وهي أول شركة وطنية للتشغيل والصيانة تقدم الخدمات عالية الجودة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة جميع أنحاء المملكة احد الشركات المملوكة بالكامل للشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه أكوا باور.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: أضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/12/2هـ (الموافق 2023/6/20م).

 

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