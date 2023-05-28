الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أردوغان يقترب من الفوز بولاية رئاسية جديدة
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أردوغان يقترب من الفوز بولاية رئاسية جديدة

أردوغان يقترب من الفوز بولاية رئاسية جديدة

أردوغان يقترب من الفوز بولاية رئاسية جديدة
٠٨:١٥:٢٠ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52% في الانتخابات التركية، بينما حصل منافسه كليجدار أوغلو على 47% من الأصوات.

الانتخابات التركية:

وأظهرت النتائج الأولية شبه النهائية فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة.

وفي المجمل أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التركية في الداخل والخارج، بعد فرز   % 97.73 من الصناديق، حصول أردوغان على نسبة %52.15 (26,774,664 صوت)، بينما حصل  كليجدار أوغلو = %47.85 (24,562,466 صوت).

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الكلمات الدلالية:
أردوغان اخبار تركيا الانتخابات التركية تركيا

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