أردوغان يقترب من الفوز بولاية رئاسية جديدة

تواصل- فريق التحرير:

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52% في الانتخابات التركية، بينما حصل منافسه كليجدار أوغلو على 47% من الأصوات.

الانتخابات التركية:

وأظهرت النتائج الأولية شبه النهائية فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة.

وفي المجمل أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التركية في الداخل والخارج، بعد فرز % 97.73 من الصناديق، حصول أردوغان على نسبة %52.15 (26,774,664 صوت)، بينما حصل كليجدار أوغلو = %47.85 (24,562,466 صوت).

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