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أمطار غزيرة على الرياض وشمال مكة المكرمة وبرد كثيف شرق الطائف
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أمطار غزيرة على الرياض وشمال مكة المكرمة وبرد كثيف شرق الطائف

أمطار غزيرة على الرياض وشمال مكة المكرمة وبرد كثيف شرق الطائف

أمطار غزيرة على الرياض وشمال مكة المكرمة وبرد كثيف شرق الطائف
٠٩:٤٧:١١ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة شمال مكة المكرمة، وتساقط كثيف للبرد شرق الطائف.

أمطار غزيرة على الرياض

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أيضا نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، ابتداءً من الساعة الـ 06:20 مساءً، حتى الواحدة من صباح الإثنين على مدينة الرياض ومحافظات الزلفي، الغاط، مرات، شقراء، المجمعة.

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار اخبار السعودية الرياض الطائف مكة

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