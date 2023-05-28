الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سلطان عُمان والرئيس الإيراني يعقدان جلسة مباحثات
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سلطان عُمان والرئيس الإيراني يعقدان جلسة مباحثات

سلطان عُمان والرئيس الإيراني يعقدان جلسة مباحثات

سلطان عُمان والرئيس الإيراني يعقدان جلسة مباحثات
٠٩:٤٤:٢٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عقد السُّلطان هيثم بن طارق – سلطان عمان – والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم  الأحد جلسة مباحثات بالعاصمة الإيرانية طهران.

بحث أوجه التعاون الثنائي 

وجرى خلال الجلسة بحثُ أوجه التّعاون الثّنائي القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة.

صداقة تاريخية

وركزت جلسة المباحثات على مسار علاقات الصداقة التاريخية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تنميته على جميع الأصعدة بما يعزز مصالح البلدين والشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.

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وفي وقت سابق، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع جمهورية الصين الشعبية.

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الرئيس الايراني العلاقات العمانية الإيرانية سلطان عمان علاقات عمان وإيران وزير الخارجية

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