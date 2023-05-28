بأبسط الطرق في المنزل.. كيف تقضي على “البلغم” المستمر

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تؤدي العديد من الأمراض لحدوث بلغم مستمر، والذي يزول بانتهاء فترة المرض.

ولكن في بعض الحالات يصاب الشخص ببلغم مزمن، حيث يوجد بعض الطرق السهلة التي يمكن أداؤها بالمنزل وتساعد على القضاء عليه ومنها:

طرق التخلص من البلغم:

1-الغرغرة بماء مالح: تساعد الغرغرة بماء مالح في التخفيف من البلغم والمخاط الموجود في الحلق، ويمكن تكرار هذا مرتين يوميًا.

2- تناول العسل: يساعد في التخلص من البلغم بصورة ملحوظة بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا، ويمكن إضافة الزنجبيل أو اليانسون إلى العسل لتقليل البلغم.

3- استنشاق البخار: يمكن استنشاق البخار بجهاز البخار المخصص لهذا الغرض أو من خلال استنشاق الماء المغلي من وعاء مع وضع منشفة على الرأس.

4- مزيج الزيوت: تخفف بعض أنواع الزيوت من البلغم والمخاط في الصدر وذلك من خلال استنشاقها بإضافتها إلى الماء الساخن.

ومن أبرز هذه الزيوت:

-زيت الريحان.

– زيت النعناع.

– زيت الزعتر.

زيت شجرة الشاي.

– زيت القرفة .

– زيت إكليل الجبل.

كما يمكن مزج زيت جوز الهند مع أي من الزيوت السابقة لمزيد من الفائدة.

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