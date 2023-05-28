الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خلال ساعات.. عدة زلازل تضرب 3 دول
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خلال ساعات.. عدة زلازل تضرب 3 دول

خلال ساعات.. عدة زلازل تضرب 3 دول

خلال ساعات.. عدة زلازل تضرب 3 دول
٠٧:٤٤:١٢ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت 3 دول لعدد من الزلازل، اليوم الأحد، بقوة تجاوزت 6 درجات على مقياس ريختر في أحد هذه البلدان.

زلزال بابوا غينيا الجديدة:

وضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة .

ونقلت وكالة بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 42 كيلومتراً غربي مدينة كيمبي، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال أفغانستان:

وفي أفغانستان ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة “فايز آباد”، عاصمة ولاية “بدخشان”.

وأفاد المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، نقلاً عن وكالة الأنباء الأفغانية “خاما برس” اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد 36 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة “جورم” بالولاية.

وشعر بالزلزال سكان المنطقة، بما في ذلك باكستان والهند وجنوب طاجيكستان .

وكان زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب في وقت سابق ولاية “بدخشان” الأفغانية .

زلزال بقوة 6 ريختر في باكستان:

كما ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو متراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير.

وقبل شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة باكستان وبعض المناطق في الهند وأفغانستان أيضاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي.

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الكلمات الدلالية:
زلزال أفغانستان زلزال بابوا غينيا الجديدة زلزال بقوة 6 ريختر في باكستان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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