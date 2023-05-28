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بروتين طبيعي يساعد على إنقاص الوزن
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بروتين طبيعي يساعد على إنقاص الوزن

بروتين طبيعي يساعد على إنقاص الوزن

بروتين طبيعي يساعد على إنقاص الوزن
٠٩:٤٦:٢٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يرتبط تناول البروتين بالشبع والشعور بالامتلاء لدرجة الرضا، ويمكن أن يؤدي الشعور بالامتلاء إلى تقليل تناول الأشخاص للأطعمة، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.

نقص شديد في الوزن

لكن يمكن أن يكون الكولاجين أقل فعالية من مصادر البروتين الأخرى في تعزيز الشبع، وفي دراسة أجريت في عام 2019، أعطى الباحثون نساء يعانين من زيادة الوزن إما مكملات الكولاجين أو بروتين مصل اللبن.

وكشفت النتائج أن المشاركات اللواتي تناولن مكملات الكولاجين شهدن نقصا في الوزن على مدى 8 أسابيع أكثر من اللواتي تناولن بروتين مصل اللبن، حسب “العربية”.

ورجح الباحثون أن السبب يرجع إلى أن الكولاجين لا يحتوي على مادتي الـ BCAA والتربتوفان، وهما مادتان في بروتين مصل اللبن مرتبطان بالشبع وتحسين تكوين الجسم.

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تحسين وظيفة المفاصل

وفي مراجعة علمية منهجية، نُشرت في عام 2021 بدورية Amino Acids، ساعدت مكملات ببتيد الكولاجين المقترنة بالتمرين على تحسين وظيفة المفاصل وتقليل الألم، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائد للرياضيين من كافة الأطياف والأعمار.

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إنقاص الوزن بروتين طبيعي دراسة علمية علاج زيادة الوزن

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