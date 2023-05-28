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للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو
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للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو
٠٧:٢٩:٢٦ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (ثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

 الوظائف:

1- منسق عقود:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة نظام المعلومات).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- مهندس سلامة:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (هندسة السلامة، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

 3- أخصائي سلامة:

– الثانوية / دبلوم في الأمن الصناعي.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

مزايا العمل مع الشرك (المصدر):

– رواتب مغرية.
– بدل المواصلات.
– بدل السكن أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).
– بدل إجازة.
– مكافأة شهر رمضان.
– المكافأة السنوية.
– برنامج الادخار.
– التأمين الطبي التي تشمل العلاج لدى مستشفيات ذات سمعة مميزة داخل المملكة. وتشمل هذه الخدمة الموظف و عائلته ( الزوجة و الأولاد) ووالديه.

نبذة عن الشركة:

– شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) عبارة عن مشروع مشترك وتعود ملكيتها مناصفةً لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة موبيل ينبع ريفايننج كمبني إنك (وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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