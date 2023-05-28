الداخلية الكويتية تطيح بعشرات المخالفين.. هذا ما فعلوه أمام المساجد؟

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أطاحت الداخلية الكويتية بـ 21 مخالفًا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في السالمية.

الداخلية الكويتية:

وتمكنت اللجنة الثلاثية من ضبط ثلاثة باعة متجولين في حولي، يبيعون الخضروات والأجهزة الإلكترونية أمام أحد المساجد.

وقد تسببوا بالازدحام والفوضى ومضايقة المصلين،وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

نص البيان:

وجاء نص البيان الإعلامي: ” أسفر الانتشار الأمني والحملات المكثفة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن ضبط عدد 21 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في منطقة السالمية”.

وأوضح البيان أن اللجنة الثلاثة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ حملة في منطقة حولي أسفرت عن ضبط ثلاثة باعة متجولين يقومون ببيع الخضروات والأجهزة الإلكترونية أمام المساجد.

ونوه البيان أن ذلك تسبب في الازدحام والفوضى ومضايقة المصلين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ضبط مخدرات:

وفي فبراير الماضي تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حوالي 4 كيلوجرامات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ونحو 600 قرص من حبوب ليريكا وكمية من الطلقات النارية وذلك في 3 ضبطيات مختلفة.

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