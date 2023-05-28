خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس جمهورية القمر

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وزير الخارجية

تسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة الحبيب عباس عبدالله.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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وفي سياق منفصل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .

عزاء من خادم الحرمين:

وقال الملك المفدى ” : علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .