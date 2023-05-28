تتوافق مع مستويات الطلاب.. التعليم تحدد 8 مواصفات للاختبار الجيد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أهمية بناء الاختبارات وفق معايير تتوافق مع مستويات الطلاب والطالبات، على أن تتسم بـ8 مواصفات.

وتشمل تلك المواصفات بالتفصيل “الصدق، والثبات، والموضوعية، والعدالة، والواقعية، وسهولة التطبيق، وسهولة التصحيح والتعامل مع الدرجات، والتمييز”.

وبينت التعليم، من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، مواصفات الاختبار الجيد والمتمثلة في: المواصفات الأساسية التي لا بد أن تتوفر في الاختبار؛ ليؤدي الغرض منه على الوجه المطلوب ومنها ما يلي:

8 مواصفات للاختبار الجيد

– الصدق

يشير إلى ضرورة أن يقيس الاختبار ما أُعد لقياسه وُصمم لأجله، ولكي يتصف الاختبار بدرجة عالية من الصدق أن يميز بين جوانب القدرة التي يقيسها، وأن يميز بين القدرة التي يقيسها والقدرات الأخرى.

– ثبات الاختبار

أشارت الوزارة، إلى أن من المواصفات الأساسية أيضًا الثبات وُيقصد به استقرار الدرجات عند تكرار تطبيق الاختبار أو صور مكافئة له على المجموعة نفسها أو مجموعة أخرى من الأفراد مشابهة لها في الصفات.

ويؤثر على ثبات الاختبار أنه كلما زاد طول الاختبار زاد ثباته؛ بحيث يكون الاختبار شاملًا وممثلًا لجميع الأهداف المراد قياسها، ويقل ثبات الاختبار إذا كانت الأسئلة سهلة جدًا أو صعبة جدًا، وموضوعية التصحيح ترفع من ثبات الاختبار.

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– الاستقلالية بين الفقرات

أكدت وزارة التعليم، أهمية الاستقلالية بين فقرات الاختبار، بحيث لا ترتبط الفقرات مع بعضها البعض في الإجابة، ومراعاة عامل الزمن ليكون وقت الاختبار كافيًا للطالب المتوسط كي يجيب عن الأسئلة.

– الوضوح والموضوعية

الموضوعية، تعني عدم تأثر نتائج المفحوص بذاتية المصحح أو شخصيته، وبالتالي فإن الدرجة لا تتغير بتغير المصحح أو من يقوم بالتطبيق.

ومن أجل تحقيق الموضوعية في الاختبار ينبغي مراعاة الوضوح بأن تكون فقرات الاختبار وتعليمات الاختبار واضحة وغير خادعة ولا تحتمل أكثر من معنى.

– العدالة في بناء الاختبار

وذلك بأن تكون فقرات الاختبار متناسبة مع المستوى العام للطلاب، وأن تؤخذ ظروف الطلاب جميعًا في الاعتبار عند إعداد الاختبار وتطبيقه، ليكون مناسبًا لجميع الفئات دون تفضيل لفئة على أخرى.

– الزمن وطول الاختبار

شملت المواصفات أيضًا الواقعية، إذ وجهت الوزارة بضرورة مراعاة الواقعية في تطبيق الاختبار بأن يكون في حدود الظروف والإمكانات المتاحة، وأن يتناسب طوله مع الوقت المسموح لتطبيقه.

– توزيع الدرجات

ينبغي الأخذ في الاعتبار طريقة توزيع الدرجات عند إعداد فقرات الاختبار وبخاصة الاختبارات ذات الطابع المقالي؛ لأن قيمة الاختبار تقل عندما تكون طريقة توزيع الدرجات معقدة، وعندما تُحدد إجابات أسئلة الاختبار للمصحح، أو يزود بمفتاح للتصحيح، فإن ذلك يسهل من طريقة التصحيح ويساعد على تحقيق نتائج دقيقة”.

– الفروق الفردية

يقصد بها أن يكون الاختبار قادرًا على الكشف عن الفروق الفردية بين التلاميذ والتمييز بينهم من حيث المستوى الدراسي.

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