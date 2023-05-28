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وفاة وزير الزراعة والمياه السابق الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ

وفاة وزير الزراعة والمياه السابق الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ

وفاة وزير الزراعة والمياه السابق الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ
٠٧:٢١:١٦ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي اليوم الأحد، د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ وزير الزراعة والمياه ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً

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وشغل د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ منصب وزير الزراعة والمياه ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً، وذلك من (1395 هـ ــــ 1415 هــ / 1975 م ـــ 1995 م)

الدرجات العلمية

وحصل د.عبدالرحمن علي بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965 م.

كما أنه حاصل علي ماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967 م.

وحصل علي شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة إدنبرة من بريطانيا عام 1970 م.

وأجرى دراسات وأبحاث في التنمية الزراعية research) post doctoral) من جامعة هلسنكي بفنلندا عام 1971 م.

كما شغل الراحل منصب عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الملك سعود.

– عميد كلية الزراعة جامعة الملك سعود.

– أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

– وكيل جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية.

– وزير الصحة بالنيابة إضافة إلي عمله كوزير للزراعة والمياه.رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي.

– رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة.

– رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

– رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

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