بنوك المملكة تحقق أعلى أرباح في تاريخها.. 24.8 مليار ريال في 4 أشهر

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حققت أرباح البنوك العاملة في المملكة، ارتفاعا بلغ 3.4% خلال أبريل من العام الجاري، بما يعادل 192 مليون ريال، لتبلغ 5.8 مليار ريال، مقابل 5.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

الأعلى تاريخيا

وارتفعت أرباح البنوك خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 13.5 % (2.95 مليار ريال)، لتبلغ 24.8 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البنك المركزي “ساما”.

وتعد الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر في العام الجاري هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة لدى البنك المركزي، حسب “الاقتصادية”.

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أرباح وخسائر في 4 أشهر

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في المملكة، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وسجلت البنوك العاملة في المملكة أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2023، وحققت أرباحا خلال جميع الأشهر ما عدا سبعة أشهر فقط سجلت فيها خسائر، حسل التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن

أما التطور السنوي فارتفعت أرباح البنوك خلال 2022 بنسبة 29% بما يعادل 15.4 مليار ريال، لتبلغ 69.3 مليار ريال، مقابل 53.9 مليار ريال في 2021.