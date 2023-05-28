الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الحالة مؤهل ويشكو عدم وصول الدعم.. حساب المواطن يعلق
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الحالة مؤهل ويشكو عدم وصول الدعم.. حساب المواطن يعلق

الحالة مؤهل ويشكو عدم وصول الدعم.. حساب المواطن يعلق

الحالة مؤهل ويشكو عدم وصول الدعم.. حساب المواطن يعلق
٠٨:٠١:٢٩ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو، ويمكن للمستفيد التأكد من إيداع الدعم عبر حسابه في البوابة الخاصة بالبرنامج.

دعم حساب المواطن

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم أنا الحالة مؤهل ولم يتم إيداع دعم حساب المواطن.. ما السبب وماذا أفعل؟

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “إنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “،نسعد بخدمتك”.

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دعم دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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