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منذ شهر رمضان.. هدم 19 مسجدا وتدنيس للمصاحف في دولة أفريقية
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منذ شهر رمضان.. هدم 19 مسجدا وتدنيس للمصاحف في دولة أفريقية

منذ شهر رمضان.. هدم 19 مسجدا وتدنيس للمصاحف في دولة أفريقية

منذ شهر رمضان.. هدم 19 مسجدا وتدنيس للمصاحف في دولة أفريقية
٠٦:٣٥:٠٩ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حملة ممنهجة ضد الإسلام والمسلمين في إثيوبيا، خاصة في منطقة أوروميا.

هدم 19 مسجدا في إثيوبيا:

ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا إلى ملاحقات بعدما اعتبره “ردا غير دستوري وغير إنساني” من جانب قوات الأمن ضد المسلمين.

وأكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  في أوروميا أن المسلمين يدافعون سلميا عن حقوقهم.

وأوضح أنه تم تدمير 19 مسجدًا منذ شهر رمضان إلى اليوم في منطقة أوروميا بإثيوبيا.

كما كشف عن حقائق صادمة قامت بها القوات الإثيوبية لتدنيس متعمد للمصاحف، ، إضافة إلى ُتل شخصين في أديس أبابا خلال تظاهرة احتجاجية ضد تدمير مساجد في إطار مشروع ضخم حكومية حول العاصمة الإثيوبية.

مقتل شخصين في الاحتجاجات:

وكان شخصان قد مصرعهما فى أديس أبابا خلال مظاهرة ضد تدمير مساجد فى إطار مشروع ضخم حول العاصمة الإثيوبية.

وذكرت شبكة إعلامية قريبة من الحكومة نقلا عن الشرطة، أن صدامات فى محيط مسجد أنوار فى شمال العاصمة الإثيوبية، اندلعت خلال المظاهرات ما أسفر عن وقوع قتيلين من المتظاهرين.

وأطلقت السلطات الفيدرالية ومنطقة أوروميا العام الماضى مشروعا مثيرا للجدل يسمى “شيجر سيتى” ويقضى بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة فى قوس غربى واسع.

وتقوم السلطات منذ أشهر بهدم عدد من المبانى والمنازل والمساجد التى تعتبرها مبنية بشكل غير قانونى.

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أوروميا القوات الإثيوبية تدنيس المصاحف شهر رمضان غثيوبيا منطقة أوروميا هدم المساجد

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