ضبط 5 آلاف حبة كبتاغون مخبأة في شحنات مربى بدولة عربية

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ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها أن “فرع مكافحة المخدرات بدمشق يضبط 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى خارج القطر، وألقي القبض على شخصين من مروجيها”.

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إحباط تهريب كبتاجون

وفي وقت سابق، أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولة تهريب 46 ألف كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وقالت الهيئة إنه وردت إرسالية عبارة عن “مكائن” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن.

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