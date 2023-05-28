بعد 3 أيام.. إلزام جديد للمنشآت التجارية

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إلزام المنشآت التجارية بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين في 40 نشاطًا تجاريًا، بداية من أول يونيو المقبل.

إصدار الترخيص الحرفي للعاملين:

وأوضحت أن القطاع البلدي سيشرف عليها اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وأنه يُمكن للمنشآت التجارية إصدار الترخيص عبر منصة “بلدي”.

ونوهت أن الترخيص الحرفي للعاملين هو أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت.

وشددت على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفي بحد أدنى – في المرحلة الأولى – وذلك بالتحقق من:

-وجود المؤهل العلمي.

– الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية.

– تقديم الخدمات الحرفية وفق أعلى معايير الجودة.

كما دعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر منصة بلدي وذلك من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=328؛حتى لا يتم إيقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.

ويمنح الترخيص المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من:

-ثقة العملاء، لاسيما أنه يُسهم في تأمين الحماية للمستفيدين في عدد من المهن.

– تعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدم.

– يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في (81) مهنة.

وتشهد الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولًا رقميًّا شاملًا على مستوى الخدمات البلدية والإسكانية.

ويأتي ذلك ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للقطاعين البلدي والإسكاني عبر تطوير منظومة رقمية مستدامة توفر خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة.

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