لا تشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة الثانوية العامة فأعلى (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

– كاتب – قسم الأسنان – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/6م).

– كاتب – قسم الطوارئ – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م).

– كاتب – مركز رقابة العمل والمواد – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1444/11/9هـ (الموافق 2023/5/29م).

مزايا العمل:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

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خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية (Clerk).

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: إضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.