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لا تشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية
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لا تشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية

لا تشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية

لا تشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية
٠٥:٢٢:٥٢ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة الثانوية العامة فأعلى (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

– كاتب – قسم الأسنان – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/6م).

– كاتب – قسم الطوارئ – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م).

– كاتب – مركز رقابة العمل والمواد – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الإثنين 1444/11/9هـ (الموافق 2023/5/29م).

مزايا العمل:

– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

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خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية (Clerk).
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: إضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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