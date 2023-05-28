مشهد مخيف.. انهيار سد ترابي بدولة عربية (فيديو)

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وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أردنية استغاثة لـ 6 مواطنين، لأجل إنقاذهم بعد انفجار سد ترابي بمنطقة عطارة شرق مدينة سواقة.

انفجار سد في مدينة سواقة:

وقامت قوات الأمن بإغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت إدارة الدوريات الخارجية قد كشفت عن إجرائها إغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة.

وجاء القرار بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، منوهة إلى دورياتها بالموقع للدلالة والإرشاد.

ونقلت إذاعة الأمن العام، أنّ كوادر المديرية متواجدة في الموقع لغايات الإرشاد والسلامة العامة محذرةـ من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه الذي يرافق حالة عدم الاستقرار الجوي.

وجددت تأكيدها بعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وتتأثر الأردن اليوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد.

وستؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 70كم/س في بعض المناطق.

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فيديو لـ 6 مواطنين يناشدون إنقاذهم بعد انفجار سد ترابي بمنطقة عطارة شرق مدينة سواقة #خبرني pic.twitter.com/T16rePueff — خبرني Khaberni (@khaberni) May 28, 2023

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