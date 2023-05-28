الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على مكة وعسير حتى الـ10 مساءً
أخبار السعودية.. أسعار الأضاحي والصلاة في الفضاء وتساقط البرد و100 ألف ريال أجر هذا العامل
تحذير للأمهات.. هذا ما حدث لطفل ابتلع 40 قطعة علكة
قوات الاحتلال تصيب فلسطيني وتعتقل 8 وتداهم مناطق بالضفة الغربية
“شريحة داخل الدماغ”.. هكذا سيتحكم البشر في الكمبيوتر والجوال دون استخدام اليدين
سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على مكة وعسير حتى الـ10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على مكة وعسير حتى الـ10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على مكة وعسير حتى الـ10 مساءً
٠٥:٠٠:١٤ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

الصورة

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “العاصمة المقدسة،

والجموم والطائف والخرمة والمويه ووتربة ورنية والعرضيات وأضم وميسان والكامل وخليص”.

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على عسير، تشمل محافظات “النماص وبلقرن وتنومة”، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

الصورة

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

رياح مغبرة  تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

أبرزها مكة والمدينة والرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار وسيول على 11 منطقة

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية امطار حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عسير مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
كوريا الجنوبية تُعلن عن وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كوريا الجنوبية تُعلن عن وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

١٢:٤٦ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥
“المالية”: رؤية 2030 حققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي إلى المنتج

“المالية”: رؤية 2030 حققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي إلى المنتج

٠٣:٣٣ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك

تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك

٠٨:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
منها حالة الطقس.. 10 نصائح مهمة قبل السفر

منها حالة الطقس.. 10 نصائح مهمة قبل السفر

٠٥:٥٠ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *