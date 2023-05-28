“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على مكة وعسير حتى الـ10 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “العاصمة المقدسة،

والجموم والطائف والخرمة والمويه ووتربة ورنية والعرضيات وأضم وميسان والكامل وخليص”.

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على عسير، تشمل محافظات “النماص وبلقرن وتنومة”، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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