قوات الاحتلال تصيب فلسطيني وتعتقل 8 وتداهم مناطق بالضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين خلال مداهمتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

بينما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ، في مدينة طولكرم ،خلال مداهمتها اليوم لعدة منازل فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إصابة العشرات بحالات اختناق

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن شاباً فلسطينياً أصيب بجروح، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

اقرأ أيضًا:

وتقتحم 30 منزلًا.. قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية

ووسط إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين، تم اعتقال فلسطيني، بعد محاصرة منزله، وذلك في إطار الاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية.

الجامعة العربية تؤكد دعمها المطلق لفلسطين

وحسب وكالة “وفا”، فقد أكدت جامعة الدول العربية دعمها المطلق للموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية.

ورفض كل المحاولات والضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها في مواجهة تلك الضغوط.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: المملكة لم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه (فيديو)

جاء ذلك في أعمال لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في دورتها 107، المنعقدة اليوم بمقر الجامعة.

وشددت على أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم.