تحذير للأمهات.. هذا ما حدث لطفل ابتلع 40 قطعة علكة

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خضع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في ولاية أوهايو الأمريكية لعملية لإزالة قطع من العلكة العالقة في معدته.

الطفل الذي لم يكشف عن هويته ابتلع حوالي 40 قطعة من العلكة الخالية من السكر، ليصل إلى غرفة الطوارئ في اليوم التالي مصابًا بتشنجات وإسهال بسبب القناة الهضمية المسدودة.

قام الأطباء بفحص “البازهرات”، والمعروفة باسم الأجسام الغريبة غير القابلة للهضم والتي يميل الأطفال إلى ابتلاعها.

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التهاب في البطن

اكتشف الأطباء، بقيادة الدكتور تشيزيت إيونونكوو من “كليفلاند كلينيك”، وجود التهاب في البطن خلال عمليات المسح التي كشفت عن الكتلة الكبيرة.

وقام الأطباء باستخدام منظار المريء، أسفل حلق الطفل، واستخدام الملقط للتخلص من العلكة المتكتلة في البطن.

وعانى الطفل من التهاب في الحلق نتيجة تكرار دخول المنظار لاستخراج الكرة الصمغية، لكنه خرج في النهاية دون عواقب صحية طويلة الأجل، وفقًا لمجلة الطب التجريبي” (JEM).

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معلومات خاطئة عن العلكة

وبينما تحذر المعتقدات الشعبية من أن العلكة تبقى في الجسم لمدة سبع سنوات، كشف الخبراء زيف الاعتقاد الشائع.

قالت أخصائية التغذية بيث زيروني لكليفلاند كلينك العام الماضي: “إذا ابتلعت قطعة من العلكة، فستخرج بعد حوالي 40 ساعة في البراز، لأنه لايمكن هضمه، فإنه يخرج بالكامل”.

لكن لا ينبغي أن يتحول مضغ النعناع الطازج إلى عادة، لأنه قد يتسبب في حدوث انسداد معوي.