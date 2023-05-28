“شريحة داخل الدماغ”.. هكذا سيتحكم البشر في الكمبيوتر والجوال دون استخدام اليدين

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حصلت شركة الملياردير إيلون ماسك، على أول إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إجراء تجارب بشرية وزرع شريحة إلكترونية في الدماغ.

وقالت شركة “Neuralink”، في بيان على صفحة الشركة على “تويتر”: “يسعدنا أن نعلن أننا تلقينا تصريحاً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية”.

شرائح إلكترونية

تسمح الشرائح التي تصنعها Neuralink باستخدام الكمبيوتر والهاتف دون استخدام اليدين.

وكانت Neuralink قد أرسلت طلبا في 2022 للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.

الفكرة قديمة

هذه الفكرة ليست جديدة، فسبق وكشف “ماسك” عن شريحته الجديدة التي يمكن أن توضع بداخل الدماغ.

ويمكن من خلالها التحكم بأجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام العقل، وستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالشلل الرباعي، وحتى التخاطر الذهني بين شخصين.

ويتألف نظام نيورالينك من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط مرنة دقيقة يتم تثبيتها في الدماغ بواسطة روبوت. يشبه هذا الروبوت آلة الخياطة، ويلتقط الجهاز الإشارات في الدماغ، والتي تُترجم بعد ذلك إلى عناصر تحكم في الآلات.



وشارك ماسك أيضاً تفاصيل النموذج الأولي الجديد الذي يحتوي على 1000 قناة، ويبلغ حجمه حوالي 23 ملم في 8 ملم ويتناسب بشكل جيد مع الجمجمة. ويمكن شحن الجهاز ليلاً، على غرار الهاتف الذكي وسيعمل بطاقة كاملة طوال اليوم.

وأوضح ماسك أن “الحصول على رابط يتطلب فتح قطعة من الجمجمة، وإزالة قطعة بحجم عملة معدنية من الجمجمة، وإدخال أقطاب آلية للروبوت”.

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