سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.4 %، عند 11138 نقطة (- 47 نقطة)، مواصلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليار ريال.

الأسهم المتراجعة

وبحسب “أرقام”، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 72.10 ريال، فيما أنهت أسهم إس تي سي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، واتحاد اتصالات، وبنك البلاد، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وهبط سهم أنابيب الشرق، بنسبة 5 % عند 63.40 ريال، كما صعدت أسهم جبل عمر، وبوبا العربية، والسيف غاليري، وكيمانول، ومهارة، المنجم، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

الصناديق العقارية المتداولة

وتصدر سهم العالمية، بنسبة 10 %، عند 17.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق بنيان ريت، عند 9.57 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وأنهت أسهم إس تي سي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، واتحاد اتصالات، وبنك البلاد، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، وهبط سهم أنابيب الشرق، بنسبة 5 % عند 63.40 ريال.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق على انخفاض للأسبوع الثاني.. النفط يكسب والذهب يتراجع