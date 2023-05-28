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سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال

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سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال

سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال

سوق الأسهم يواصل التراجع ويغلق منخفضا اليوم بتداولات 4.7 مليار ريال
٠٤:٤٥:٣٧ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.4 %، عند 11138 نقطة (- 47 نقطة)، مواصلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليار ريال.

الأسهم المتراجعة

وبحسب “أرقام”، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 72.10 ريال، فيما أنهت أسهم إس تي سي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، واتحاد اتصالات، وبنك البلاد، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وهبط سهم أنابيب الشرق، بنسبة 5 % عند 63.40 ريال، كما صعدت أسهم جبل عمر، وبوبا العربية، والسيف غاليري، وكيمانول، ومهارة، المنجم، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

الصناديق العقارية المتداولة

وتصدر سهم العالمية، بنسبة 10 %، عند 17.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق بنيان ريت، عند 9.57 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وأنهت أسهم إس تي سي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، واتحاد اتصالات، وبنك البلاد، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، وهبط سهم أنابيب الشرق، بنسبة 5 % عند 63.40 ريال.

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