أخبار السعودية.. أسعار الأضاحي والصلاة في الفضاء وتساقط البرد و100 ألف ريال أجر هذا العامل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، والبعض يبدأ في الشراء مبكرًا؛ حيث تكون الأسعار أقل كثيرًا عن غيرها.

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية، ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة.

كشف رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي عن كيفية الصلاة في الفضاء، وذلك ردًا على سؤال وجهته إحدى الطالبات لهما.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا عاجلًا بخصوص تساقط حبات البرد على عدد من مناطق المملكة.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة.

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنفيذ “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج1444هـ.

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن بداية المرحلة الثالثة والرابعة لإصلاح وتوسعة طريق الظهران – الجبيل، والتي تستمر لمدة شهرين.

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أنها أنهت استعداداتها لموسم حج 1444هـ من أوقات مبكرة، وذلك بوضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

قدر متخصص في مجال التكييف، الدخل الشهرى للعامل في هذا المجال بأنه يتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف ريال.

أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات – للعمل بمدينتي جدة و ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية: