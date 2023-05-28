أخبار السعودية.. أسعار الأضاحي والصلاة في الفضاء وتساقط البرد و100 ألف ريال أجر هذا العامل
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تفاوت في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة.. و14 نقطة بيع بالرياض
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، والبعض يبدأ في الشراء مبكرًا؛ حيث تكون الأسعار أقل كثيرًا عن غيرها.
لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية، ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة.
“كيف نصلي في الفضاء”؟.. هكذا أجاب القرني وبرناوي
كشف رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي عن كيفية الصلاة في الفضاء، وذلك ردًا على سؤال وجهته إحدى الطالبات لهما.
بيان من “الأرصاد” بخصوص تساقط البرد في عدد من مناطق المملكة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا عاجلًا بخصوص تساقط حبات البرد على عدد من مناطق المملكة.
بيان من “الزكاة والضريبة” حول الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنافذ الجوية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة.
“الأمن السيبراني”: 4 أهداف لتنفيذ تمرين الاستعداد لموسم الحج
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنفيذ “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج1444هـ.
تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن بداية المرحلة الثالثة والرابعة لإصلاح وتوسعة طريق الظهران – الجبيل، والتي تستمر لمدة شهرين.
أمانة مكة تُجند 22 ألف شخص.. لهذا السبب
كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أنها أنهت استعداداتها لموسم حج 1444هـ من أوقات مبكرة، وذلك بوضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال
قدر متخصص في مجال التكييف، الدخل الشهرى للعامل في هذا المجال بأنه يتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف ريال.
سارع بالتقديم.. “أرامكو لوبريف” تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى
أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات – للعمل بمدينتي جدة و ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية: