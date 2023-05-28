همجية الغرب.. تبادل إطلاق النار بين راكب وسائق حافلة في أمريكا لهذا السبب

تواصل – وكالات:

شهدت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية اليوم، تبادل عنيف لإطلاق النار بين سائق حافلة وراكب طلب منه التوقف تحت تهديد السلاح.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أخرج السائق مسدس وأمطر الراكب بوابل من الرصاص.

ورد الشاب بالرصاص لكنه هرب في النهاية، وأصيب الشاب في بطنه والسائق في ذراعه ولم يمت أحد.

جرائم القتل سببًا رئيسًا لوفاة الأطفال

وخللا السنوات العشر الأخيرة، تُعد جرائم القتل سببًا رئيسًا لوفاة الأطفال في الولايات المتحدة.

زيادة الأطفال ذوي البشرة السوداء للقتل

وتوصلت دراسة جديدة إلى أنّ معدّلها الإجمالي زاد بنسبة 4.3% سنويًا، في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا،

حيث يتعرض الأطفال ذوي البشرة السوداء للقتل أكثر من الأطفال ذوات ألوان بشرة مختلفة أخرى.

تبادل عنيف لإطلاق النار بين سائق حافلة وراكب طلب منه التوقف تحت تهديد السلاح فأخرج السائق مسدس وأمطره بوابل من الرصاص ورد الشاب بالرصاص لكنه هرب في النهاية. الحادثة وقعت في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية وأصيب الشاب في بطنه والسائق في ذراعه ولم يمت أحد.pic.twitter.com/mhpSrn1M9h — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 28, 2023

وكانت الأسلحة الناريّة السلاح المُستخدم الأكثر شيوعًا، بحسب الدراسة المنشورة في مجلّة “JAMA Pediatrics”،

حيث وجد الباحثون أنّ 38،362 طفلًا أمريكيًا كانوا ضحية جرائم القتل بين عامي 1999 و2020.

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وزادت معدلات جرائم القتل بين الذكور عمومًا، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 16.1% بين عامي 2018 و2020، لكن سُجّل تراجعًا في جرائم القتل بين الإناث بين عامي 1999 و2020.

ارتفاع معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة

وحتى عام 2021، أظهر تقرير إحصائي أن معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة ما زال مرتفعا، رغم تراجعه بصورة طفيفة.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى “إف بى آى” إلى أن هذا المعدل تراجع بنسبة 1% على المستوى القومي،

حيث انخفض من مليون و 326 ألفا و600 حادث فى عام 2020 إلى مليون و 313 ألفا و200 حادث في عام 2021.