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تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل
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تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل

تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل

تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل
٠٣:٤٩:٤٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن بداية المرحلة الثالثة والرابعة لإصلاح وتوسعة طريق الظهران – الجبيل، والتي تستمر لمدة شهرين.

وكان فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أعلن أنه سيتم استكمال أعمال الإصلاح على طريق الظهران_الجبيل ابتداءً من تقاطع وطريق الملك سعود وحتى جسر صفوى باتجاه الجبيل.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح ستبدأ من مساء يوم الجمعة 30/12/2022، على أن تكون أعمال الإصلاح على 5 مراحل، ومدة كل مرحلة شهرين.

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ويعد طريق الظهران-الجبيل أحد أهم الطرق السريعة في المنطقة الشرقية.

يصل الطريق بين مدينة الظهران جنوبًا ومدينة الجبيل شمالاً مارًا بمدن الدمام وسيهات والقطيف وصفوى وبالقرب من مدينة رأس تنورة.

يبعد الطريق عن الخليج العربي مابين 2 كيلومتر في بعض الأماكن ويصل إلى 14 كيلو في أجزاء أخرى.

يتصل الطريق بمطار الملك فهد الدولي بطريقين حيويين.

ويتسم الطريق بأنه ذو كثافة مرور عالية في جميع الأوقات، ويخدم قرابة مليونين شخص يعيشون في المحافظات والمدن التي يمر عليها.

يبلغ طول الطريق 115 كيلو متر تقريبًا، ويتكون من 3 مسارات. كما أنه يضم مسارين للطوارئ أحدهما على اليمين والآخر على اليسار.

بالإضافة إلى أن الطريق مضاء بالكامل ويوجد بجانبه طريق خدمة، يمتد لحوالي 38 كيلو متر فقط في المنطقة الواقعة بين الظهران وصفوى.

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