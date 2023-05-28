المعهد الوطني الصناعي يُعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فتح باب التقديم على البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف المباشر، وذلك لحملة الثانوية فأعلى.

* الشروط المطلوبة:

1 – ألا يكون طالب أو موظف في فترة التدريب.

2 – أن يكون العمر ما بين 18 إلى 24 سنة.

3 – لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

4 – حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى بتقدير 75% فأعلى.

5 – أن يكون المتقدم حاصل على نسبة القدرات العامة 65% فأعلى.

* مزايا البرنامج:

– تأمين طبي.

1 – شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.

2 – مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.

3 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4 – الحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج.

* تفاصيل عن البرنامج:

– نوع البرنامج: مهني.

– مكان التدريب: مقر المعهد بالأحساء.

– مدة التدريب: “9 أشهر – 24 شهر”.

– الفئة المستهدفة: خريجين الثانوية العامة فأعلى.

* طريقة التقديم:

متاح التقديم من اليوم الأحد 1444/11/8 هـ “الموافق 2023/5/28 م” عن طريق الرابط: (اضغط هنا).