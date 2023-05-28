المعهد الوطني الصناعي يُعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فتح باب التقديم على البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف المباشر، وذلك لحملة الثانوية فأعلى.
* الشروط المطلوبة:
1 – ألا يكون طالب أو موظف في فترة التدريب.
2 – أن يكون العمر ما بين 18 إلى 24 سنة.
3 – لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
4 – حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى بتقدير 75% فأعلى.
5 – أن يكون المتقدم حاصل على نسبة القدرات العامة 65% فأعلى.
* مزايا البرنامج:
– تأمين طبي.
1 – شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.
2 – مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
3 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
4 – الحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج.
* تفاصيل عن البرنامج:
– نوع البرنامج: مهني.
– مكان التدريب: مقر المعهد بالأحساء.
– مدة التدريب: “9 أشهر – 24 شهر”.
– الفئة المستهدفة: خريجين الثانوية العامة فأعلى.
* طريقة التقديم:
متاح التقديم من اليوم الأحد 1444/11/8 هـ “الموافق 2023/5/28 م” عن طريق الرابط: (اضغط هنا).