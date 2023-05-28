بيان عاجل من “الأرصاد” بخصوص تساقط البرد في عدد من مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا عاجلًا بخصوص تساقط حبات البرد على عدد من مناطق المملكة.

وحذر على حسابه في “تويتر”، من تعرض بعض المناطق لحبات البَرَد، مبينة أهم الإرشادات الواجب اتباعها عند تساقطه.

وبينت أن البرد هو عبارة عن تساقط جسيمات من الثلج شفافة أو شبه شفافة أو معتمة الرؤيا ويكون حجم الواحدة منها بين 5 إلى 50 ملم.

ماذا تفعل عند تساقط البرد؟

وكشفت أنه عند تساقط البرد، يفضل البقاء في المنزل وفي حالة الاضطرار إلى الخروج فيمكن ارتداء خوذة لحماية الرأس، كما يفضل إبقاء السيارة في الشارع مكان آمن.

وأكد على ضرورة تجنب الوقوف بجانب النوافذ، مع أهمية الابتعاد عن الأسقف الزجاجية، والإلتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة من الجهات المسؤولة.

توقعات بحالة مناخية غير اعتيادية على أنحاء المملكة

فيما توقع خبراء الطقس، أن تتأثر العديد من المناطق في المملكة خلال الأسبوع الحالي بتقلبات جوية غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد

وحسب “طقس العرب”، فإن الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد على شكل فرص لزخات رعدية،

متفاوتة الشدة مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

رياح قوية مثيرة للغبار والأتربة

وتمتد الحالة بشكل اقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة، مع هبوب رياح نشطة مع هبات قوية،

تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة

أما يوم الأربعاء فتنتهي الحالة الماطرة على شمال المملكة مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان،

وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضًا:

هذه الأيام.. توقعات بحالة مناخية غير اعتيادية تؤثر على أنحاء المملكة

أبرزها مكة والمدينة والرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار وسيول على 11 منطقة