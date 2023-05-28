تحذير من “التجارة”.. 5500 سيارة “هوندا” معرضة لخطر الحوادث لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 5,560 مركبة من نوع هوندا “Accord / Odyssey / CR-V” موديل 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو خلل في قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى صعوبة أو عدم قدرة ربط حزام الأمان واحتمال فكه من تلقاء نفسه، مما يزيد من خطر الاصابة حال وقوع حادث.

الإجراء المتبع

أما عن الإجراء المتبع في هذه الحالة، أضافت الوزارة أنه يجب الآتي:

1- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa

2- التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء عدد 94 من سيارات بنتلي من موديلات Continental GT وGT Convertible Flying Spur 2018 – 2020.

التماس كهربائي

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو خلل في مضخة المياه، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما قد يتسبب في نشوب حريق.

اقرأ أيضا:

التجارة تعلن عن استدعاء 12 ألف إطار سيارة.. لهذا السبب

الإجراء المتبع

ودعت “التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.

ونوهت الوزارة بأنه حال إضاءة لمبة المحرك، يجب إيقاف المركبة في مكان آمن، وإخلاءها.

اقرأ أيضا:

لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي