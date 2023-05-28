الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
المعهد الوطني الصناعي يُعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
“الأمن السيبراني”: 4 أهداف لتنفيذ تمرين الاستعداد لموسم الحج
تنبيه من هيئة الطرق بخصوص إصلاحات طريق الظهران – الجبيل
المجلس الصحي: 4 موانع لاستخدام جهاز ربط المعدة
بيان عاجل من “الأرصاد” بخصوص تساقط البرد في عدد من مناطق المملكة
احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير من “التجارة”.. 5500 سيارة “هوندا” معرضة لخطر الحوادث لهذا السبب

تحذير من “التجارة”.. 5500 سيارة “هوندا” معرضة لخطر الحوادث لهذا السبب

تحذير من “التجارة”.. 5500 سيارة “هوندا” معرضة لخطر الحوادث لهذا السبب
٠٣:٠٨:١٩ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 5,560 مركبة من نوع هوندا “Accord / Odyssey / CR-V” موديل 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو خلل في قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى صعوبة أو عدم قدرة ربط حزام الأمان واحتمال فكه من تلقاء نفسه، مما يزيد من خطر الاصابة حال وقوع حادث.

الإجراء المتبع

أما عن الإجراء المتبع في هذه الحالة، أضافت الوزارة أنه يجب الآتي:

1- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa

2- التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء عدد 94 من سيارات بنتلي من موديلات Continental GT وGT Convertible  Flying Spur 2018 – 2020.

التماس كهربائي

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو خلل في مضخة المياه، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما قد يتسبب في نشوب حريق.

اقرأ أيضا:

التجارة تعلن عن استدعاء 12 ألف إطار سيارة.. لهذا السبب

الإجراء المتبع

ودعت “التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.

ونوهت الوزارة بأنه حال إضاءة لمبة المحرك، يجب إيقاف المركبة في مكان آمن، وإخلاءها.

اقرأ أيضا:

لخلل فني قد يؤدي إلى حريق.. استدعاء 94 سيارة بنتلي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية استدعاء سيارات التجارة السعودية السيارات المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الصباح: خادم الحرمين يزور مصر.. والانتهاء من لائحة الاتهام في سقوط «رافعة الحرم»

موجز الصباح: خادم الحرمين يزور مصر.. والانتهاء من لائحة الاتهام في سقوط «رافعة الحرم»

٠٩:٤٧ ص، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦
العثور على جثمان المفقود التسعيني «الحازمي» في «وادي الأب»

العثور على جثمان المفقود التسعيني «الحازمي» في «وادي الأب»

٠٧:٢٧ م، الجمعة، ١١ ديسمبر ٢٠١٥
«مدني مكة» يرفع درجة الاستعداد لمواجهة المتغيرات الجوية

«مدني مكة» يرفع درجة الاستعداد لمواجهة المتغيرات الجوية

٠٨:٥٢ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. الخثلان يُشجع الناس على الأوقاف بهذا الاستثناء

بالفيديو.. الخثلان يُشجع الناس على الأوقاف بهذا الاستثناء

٠٩:٤٤ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *