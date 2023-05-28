“الأمن السيبراني”: 4 أهداف لتنفيذ تمرين الاستعداد لموسم الحج

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنفيذ “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج1444هـ.

4 أهداف

ويهدف التمرين إلى ما يلي:

1- تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج.

2- تنمية مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني.

3- تمكين المختصين من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني.

4- دعم الجهود الوطنية للارتقاء بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن.

يأتي هذا التمرين مشاركة أكثر من 100 جهة وطنية مثلها أكثر من 350 مسؤولاً عن الأمن السيبراني.

يومان لتنفيذ التدريب

وأوضحت الهيئة أن التمرين سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو 2023م في مدينة جدة، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة.

كما اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في تمكين الجهات الوطنية وتعزيز استمرارية الأعمال لديها خلال موسم الحج.

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