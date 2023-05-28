بيان من “الزكاة والضريبة” حول الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنافذ الجوية

تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة.

ومن أبرز الخدمات:

-إتاحة تقديم البيانات الجمركية.

إصدار أذونات التسليم، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة.

يكون وسيط الشحن مسؤولاً أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط.

إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة (شركات النقل والملاحة والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها.

اقرأ أيضًا:

الهيئة العامة للنقل تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة

وسيط الشحن

وأوضحت الهيئة أن “وسيط الشحن” يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت إلى أن الخدمات التي سيُقدمها وسطاء الشحن للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من خيارات الشحن، الأمر الذي يُسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأوضحت الهيئة أنها خلال المرحلة الماضية أتاحت لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

التخليص الجمركي

ويأتي ذلك لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية المقدمة.

وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من هذه الخطوة إلى تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية.

وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. ​

اقرأ أيضًا:

هل يمكن فسح الشحنات دون مخلص جمركي؟ “الزكاة” توضح