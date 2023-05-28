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ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع السيول بالمدينة وحائل وتبوك

ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع السيول بالمدينة وحائل وتبوك

ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع السيول بالمدينة وحائل وتبوك
٠٣:٠٩:٣١ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مهد الذهب في المدينة ومحافظات تبوك وحائل لأمطار غزيرة وجريان السيول والأودية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

رياح مغبرة  تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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