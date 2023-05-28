ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع السيول بالمدينة وحائل وتبوك

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استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مهد الذهب في المدينة ومحافظات تبوك وحائل لأمطار غزيرة وجريان السيول والأودية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

بردية مركز هباء

جنوب غرب #مهد_الذهب

الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

28 مايو 2023م

من | مسعد المطيري

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أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

📍فيديو

امطار #تبوك_الان

الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

28 مايو 2023م

من | خالد عبدالدائم الحربي

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. pic.twitter.com/eQ8IkIaSSU — طقس (@tqqs) May 28, 2023

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

📍فيديو

امطار جنوب #حائل

الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

28 مايو 2023م

من | احمد العنزي

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. pic.twitter.com/H51TAG6t1s — طقس (@tqqs) May 28, 2023

انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

📍فيديو

سيول طريق الحره جنوب #تبوك

الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

28 مايو 2023م

من | منصور خضران الحربي

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. pic.twitter.com/nSgL6LLmfg — طقس (@tqqs) May 28, 2023

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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