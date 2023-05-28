توضيح هام من “الصناعة” للمهتمين بمجال التعدين

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دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهتمين في قطاع التعدين إلى التسجيل في حاضنة “نُثري” للاستكشاف التعديني.

هدفان للوزارة

وتهدف تلك الخطوة إلى ما يلي:

1- تمكين المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المهتمين بالقطاع التعديني.

2- العمل على إنشاء بيئة استكشافية محلية ومستدامة وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، إن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في زيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، ودعم المزيد من الشركات الوطنية الناشئة؛ لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة لتصبح مدخلًا للصناعات الواعدة.

وأكد على أهمية دور الوزارة في تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني بتمويلها ودعمها بالبنى التحتية المناسبة، لتعزيز فاعلية أعمالها والنهوض بالنمو الاقتصادي في القطاع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، ودعم استدامة قطاع التعدين في الصناعات الوطنية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف محليًا كلًا من:

1- الطلاب والباحثين (الأكاديميين).

2- الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف.

3- الشركات الناشئة في مجال الاستكشاف.

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