مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال

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قدر متخصص في مجال التكييف، الدخل الشهرى للعامل في هذا المجال بأنه يتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف ريال.

ولدى حلول المتخصص عبدالله السديس ضيفًا على برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، سأله محاوره عن دخل المواطن من العمل في مجال التكييف بعد أن وصفه بـ “الجيد”.

لكنه قال إنه يختلف معه في هذا الوصف، قائلاً: “إنه ممتاز”، خاصة إذا كان لديك فرقة جيدة،ـفالدخل لا يقل عن 90 إلى 100 ألف ريال، بحسب تقديره.

وخلال المقابلة ذاتها، أكد المختص في مجال التكييف، أن متوسط العمر الافتراضي للتكييف يصل إلى 13 سنة.

وأوضح أنه لا يوجد شيء اسمه نقص فريون بالتكييف، قائلاً: “نصف جودة التكييف في تركيبه، واختيار نوع التكييف يحكمه نوع الاحتياج والاستخدام”.

عبدالله السديس – مختص في مجال التكييف:

الدخل الشهري للعامل في مجال التكييف

يتراوح بين 90 إلى 100 ألف ريال pic.twitter.com/bGUCjjYwmE — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 27, 2023

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