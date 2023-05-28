الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال
“الموارد البشرية” وأكاديمية “طويق” يزفان بشرى للباحثين عن وظائف
تسريب جديد.. ميزة هامة في طريقها لمستخدمي “واتس آب”
سارع بالتقديم.. “أرامكو لوبريف” تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى
وضبط مخالفين.. مكافحة المخدرات تُحبط ترويج مادة الحشيش في منطقتين
عاجل.. تفاوت في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة.. و14 نقطة بيع بالرياض

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال

مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال

مختص: الدخل الشهري لعامل التكييفات يصل إلى 100 ألف ريال
٠٢:٠٦:١٨ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قدر متخصص في مجال التكييف، الدخل الشهرى للعامل في هذا المجال بأنه يتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف ريال.

ولدى حلول المتخصص عبدالله السديس ضيفًا على برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، سأله محاوره عن دخل المواطن من العمل في مجال التكييف بعد أن وصفه بـ “الجيد”.

لكنه قال إنه يختلف معه في هذا الوصف، قائلاً: “إنه ممتاز”، خاصة إذا كان لديك فرقة جيدة،ـفالدخل لا يقل عن 90 إلى 100 ألف ريال، بحسب تقديره.

وخلال المقابلة ذاتها، أكد المختص في مجال التكييف، أن متوسط العمر الافتراضي للتكييف يصل إلى 13 سنة.

وأوضح أنه لا يوجد شيء اسمه نقص فريون بالتكييف، قائلاً: “نصف جودة التكييف في تركيبه، واختيار نوع التكييف يحكمه نوع الاحتياج والاستخدام”.

اقرأ أيضًا:

عميل خسر 6 ملايين ريال.. مختص يكشف حيل غير الفنيين في صيانة التكييفات (فيديو)

استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الدخل الشهرى لعامل في مجال التكييف السعودية اليوم عبدالله السديس مجال التكييف

مواد ذات صلة

المزيد
 سوق الأسهم تغلق على ارتفاع عند مستوى 9639 نقطة

 سوق الأسهم تغلق على ارتفاع عند مستوى 9639 نقطة

٠٧:٤٤ م، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 3% دفعة واحدة

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 3% دفعة واحدة

١٢:٥٥ ص، الخميس، ٢٤ مايو ٢٠١٨
ماذا يحدث لليورو.. العملة الأوروبية تتعادل مع الدولار

ماذا يحدث لليورو.. العملة الأوروبية تتعادل مع الدولار

٠٥:٣٦ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
النفط يتراجع بعد موجة صعود.. تعرف على سعر البرميل

النفط يتراجع بعد موجة صعود.. تعرف على سعر البرميل

١١:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *