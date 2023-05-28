هذه الأيام.. توقعات بحالة مناخية غير اعتيادية تؤثر على أنحاء المملكة

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توقع خبراء الطقس، أن تتأثر العديد من المناطق في المملكة خلال الأسبوع الحالي بتقلبات جوية غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد

وحسب “طقس العرب”، فإن الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد على شكل فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

رياح قوية مثيرة للغبار والأتربة

وتمتد الحالة بشكل اقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة، مع هبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة

أما يوم الأربعاء فتنتهي الحالة الماطرة على شمال المملكة مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة.

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وذلك مع هبوب رياح شمالية نشطة مع هبات التي تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.

سحب ركامية رعدية محملة بالأمطار

فيما تشهد أجزاء مختلفة من منطقة تبوك، وخاصة الأجزاء الساحلية منها أحولاً جوية غير مستقرة، وتكاثر للسحب الركامية الرعدية المحملة بالأمطار.

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وتظهر صور الأقمار الإصطناعية ورادار البروق قوة السحب التي تؤثر على السواحل، والتي يُتوقع أن تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.